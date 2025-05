Descanse em paz, pai: José Francisco morre no Vale aos 72 anos

José Francisco Pires, 72 anos, morreu em Jacareí nesta última quinta-feira (29), deixando familiares e amigos de lutos e tristes com a perda.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Ele foi sepultado na manhã desta sexta-feira (30), no Cemitério Jardim da Paz, na mesma cidade. E, deixará as boas lembranças, já que era uma pessoa boa e um homem muito querido por todos.