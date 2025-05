Mulher morre após levar 30 facadas de marido enciumado

Aranalla Janaína, de 33 anos, morreu no hospital após passar mais de 20 dias internada em estado grave, vítima de uma violenta agressão com cerca de 30 facadas.

O crime foi cometido pelo companheiro, Fernando Jacinto da Silva Lima, de 40 anos, conforme informações da Polícia Civil.