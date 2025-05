Garota de programa transmite HIV a mais de 200 clientes

O caso aconteceu no estado de Ohio, nos Estados Unidos. De acordo com a promotoria, Linda descobriu que era soropositiva após realizar um exame em janeiro de 2022, mas continuou trabalhando como profissional do sexo, omitindo sua condição de saúde dos clientes.

Linda Leccesse, de 30 anos, foi presa acusada de ter mantido relações sexuais com pelo menos 211 homens sem informar que era portadora do vírus HIV.

Grande parte dos encontros ocorreu na Market Street, na cidade de Marietta, no sudeste de Ohio, próxima à divisa com a Virgínia Ocidental. Como muitos clientes eram viajantes, as autoridades acreditam que possíveis vítimas estejam espalhadas por vários estados da Costa Leste dos EUA.

“Este caso pode ter repercussão desde a Flórida até o norte da Costa Leste, mas também há indivíduos locais que iremos identificar”, afirmou Mark Warden, vice-chefe do Gabinete do Xerife do Condado de Washington, durante uma coletiva de imprensa.

A principal preocupação das autoridades é que muitos encontros podem ter ocorrido sem o uso de preservativos, aumentando o risco de transmissão do vírus. O Departamento de Saúde de Marietta/Belpre orientou que qualquer pessoa que tenha mantido relações com Linda procure imediatamente as autoridades para realizar exames.