VÍDEO: Oruam revela como está a rotina de Poze do Rodo na prisão

O rapper Oruam usou suas redes sociais nesta sexta-feira (30) para detalhar como está a vida do funkeiro Poze do Rodo na Penitenciária Dr. Serrano Neves (Bangu 3A), no Rio de Janeiro. Poze foi preso na quinta-feira (29) e, segundo Oruam, está sendo tratado como celebridade pelos outros detentos.

"Todo mundo felizão lá dentro, nego tá até esquecendo que tá preso. O pessoal está pedindo autógrafo pra ele", contou Oruam em vídeo. O rapper criticou a situação, questionando como o Estado permite que um preso seja tratado dessa forma.