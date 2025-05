Padre famoso marca presença em festa da filha de Virginia Fonseca

A influenciadora Virginia Fonseca recebeu o padre Marcos Rogério em sua casa nesta sexta-feira (30) durante as comemorações do aniversário de 4 anos de sua filha, Maria Alice. A visita ocorre poucos dias após o anúncio público do divórcio entre Virginia e Zé Felipe, após cinco anos de casamento.

Padre Marcos Rogério, goiano de 34 anos, é uma figura conhecida nas redes sociais, com 2,5 milhões de seguidores no Instagram. Nascido em Mara Rosa (GO), filho de fazendeiro e pedagoga, decidiu seguir a vida religiosa ainda adolescente, após participar de um grupo bíblico. Antes de se tornar padre, foi coroinha na Legião de Maria dos 11 aos 14 anos.