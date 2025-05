Câmara de Taubaté discute retorno dos rodeios na cidade

A possível liberação dos rodeios em Taubaté voltou a ser pauta na Câmara Municipal. A prática está proibida na cidade desde 2009, mas um novo projeto de lei apresentado pelo vereador Bilili de Ângelis (Progressistas) pretende reverter essa decisão e autorizar montarias em touros, provas equestres, cavalgadas e outras atividades similares.

Defensores da proposta argumentam que os rodeios movimentam a economia e fomentam a cultura regional. “O rodeio não só fomenta a cultura, hotelaria e turismo de Taubaté, como também de cidades vizinhas”, destacou Vinicius Viana, produtor de rodeios, em entrevista à Band Vale.