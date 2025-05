Sophia ainda chorou antes de ser morta pelo pai

Segundo as apurações, João havia decidido matar Vanessa e Sophie cerca de dois meses antes do crime, motivado por questões financeiras, especialmente para evitar o pagamento de pensão alimentícia e as despesas relacionadas à criação da filha.

Ainda conforme a polícia, Vanessa mantinha uma conta em uma rede social de conteúdo adulto, mas João afirmou que sempre soube da atividade e garantiu que ela não lucrava com as postagens. O delegado destacou que a motivação do crime não teve relação com isso, mas sim com o incômodo de João em ter que arcar com as despesas familiares.

O caso gerou intensa comoção e reforçou o debate sobre a violência doméstica e o feminicídio no país. As investigações seguem em andamento.