Idosa de 82 anos morre após ser devorada por cães famintos

Uma mulher de 82 anos foi encontrada morta em sua residência, após ser devorada pelos próprios cães. Eles estavam famintos.

O caso aconteceu em uma casa localizada no bairro Unión, em Plottier, Argentina. E a história gerou grande comoção na comunidade, especialmente pela forma como aconteceu.