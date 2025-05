Homem de 38 anos leva tiro da mãe por som alto do videogame

Um caso inusitado foi registrado nos Estados Unidos, onde uma mulher de 78 anos foi detida após ser acusada de atirar no próprio filho, de 38 anos, durante uma discussão motivada pelo volume alto enquanto ele jogava videogame.

Segundo informações divulgadas por veículos de imprensa norte-americanos, o episódio ocorreu quando a idosa, incomodada com o barulho excessivo vindo do quarto do filho, pegou uma arma e efetuou um disparo contra ele.