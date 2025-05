Cinco músicos são encontrados mortos em desfecho trágico

Cinco jovens. Cinco vidas perdidas de forma trágica e precoce.

A cidade de Reynosa, no estado de Tamaulipas, no México, vive um clima de consternação após a confirmação da morte dos cinco integrantes do Grupo Fugitivo, uma banda de música regional mexicana.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.