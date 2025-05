Mulher do Vale é resgatada após ser refém de namorado italiano

Uma mulher de Campos do Jordão foi resgatada nesta sexta-feira (30) após viver semanas de terror nas mãos de um italiano, preso na zona sul de São Paulo. A vítima havia viajado para a capital com a intenção de iniciar um relacionamento amoroso, mas acabou sendo mantida em cárcere privado e submetida a abusos dentro da residência do suspeito.

De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, o homem, que estava sendo procurado pela Interpol, foi detido no bairro do Campo Belo, onde vivia em uma casa monitorada com câmeras e cães treinados, usados para impedir a fuga das vítimas. Uma das mulheres permaneceu em cativeiro por cerca de cinco meses sob vigilância constante.