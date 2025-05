Um corpo em cima do carro?

Imagens registradas por um motorista flagrou o momento em que um objeto semelhante a um 'corpo' é transportado no teto de um veículo na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro.

A gravação gerou milhares de visualizações e comentários, com internautas sugerindo que o objeto poderia ser um boneco ou até uma figura decorativa de “Papai Noel”. Apesar da repercussão e das diversas teorias, ainda não há confirmação sobre o que estava sendo transportado.