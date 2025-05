Ubatuba proíbe uso de tendas nas praias da cidade

Entrou em vigor nesta sexta-feira (30) uma nova lei municipal que restringe o uso de estruturas como tendas, barracas e gazebos nas praias de Ubatuba, no Litoral Norte. A norma, promulgada pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Gady Gonzalez (MDB), foi publicada no Diário Oficial do Município e já está valendo.

A proposta foi aprovada por unanimidade em sessão legislativa no dia 29 de abril e enviada à prefeita Flávia Pascoal (PL) para sanção. No entanto, como a gestora não se manifestou dentro do prazo legal de 15 dias, nem aprovando, nem vetando a medida, a Câmara assumiu a responsabilidade de promulgar a nova legislação.