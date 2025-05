Governo de SP recupera 1.300 hectares no Vale do Paraíba

Um projeto do governo estadual está restaurando 1.300 hectares de áreas degradadas no Vale do Paraíba, aliando conservação ambiental e geração de renda para agricultores. O "PSA Refloresta-SP – Vale Mais Verde", executado pelo Consórcio Intermunicipal 3 Rios com recursos do Fecop, já contratou 116 produtores rurais em nove municípios da região, com investimentos de R$ 8,7 milhões em pagamentos por serviços ambientais.

Os produtores que aderem ao programa recebem em média R$ 41,5 mil por restaurar vegetação nativa com sistemas produtivos sustentáveis e R$ 12 mil por conservar áreas já existentes. O projeto tem duração de 2,5 anos e inclui práticas como sistemas agroflorestais e silvipastoris.