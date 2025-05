Demissão em massa ameaça colapsar coleta de lixo em Jacareí

A cidade de Jacareí pode enfrentar um colapso na coleta de lixo nos próximos dias após uma demissão em massa iniciada pela empresa Ambiental, responsável pelos serviços de zeladoria urbana. A dispensa de funcionários, realizada sem aviso prévio à Prefeitura, foi denunciada pelo Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba e pelo Siemaco (Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio e Conservação).

A medida gerou forte reação por parte da administração municipal. Em nota, o prefeito Celso Florêncio (PL) classificou a atitude da empresa como “desrespeitosa e unilateral” e afirmou que a Prefeitura recebeu com “surpresa e indignação” a notícia das demissões iniciadas nesta sexta-feira (30).