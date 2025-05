IPTU? Imóvel de Ortiz continuará a pagar ITR, define Prefeitura

Nove meses após anunciar que a família do ex-prefeito Ortiz Junior (Cidadania) passaria a pagar IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) sobre o imóvel do clã, a Prefeitura de Taubaté voltou atrás e confirmou que a propriedade continuará a ser tributada com ITR (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural).

Segundo a Prefeitura, a família Ortiz e os donos de outros três imóveis na mesma situação apresentaram os documentos necessários para comprovar a regularidade do atual enquadramento das propriedades. "Os proprietários comprovaram preenchimentos de requisitos que incluem questões como dimensão, comprovação de produção rural e CCIR (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural). Todos que configuram tributação via ITR", afirmou a Prefeitura.