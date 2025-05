Final regional do Mundial de Karaokê em SJC tem júri especial

O ShowTime Music Bar recebe neste domingo (1º) a final regional do Campeonato Mundial de Karaokê (KWC Brasil 2025), com um júri inédito na cidade. Pela primeira vez, os técnicos oficiais da equipe brasileira, Joe Hirata e Vivi Keller, estarão juntos avaliando os participantes que buscam vagas para a etapa mundial na Tailândia.

Joe Hirata, único brasileiro campeão do concurso internacional da TV japonesa NHK, e Vivi Keller, preparadora vocal de artistas como Branco Mello (Titãs), compõem o júri ao lado de Regis Paulino, vocalista da Serial Funkers, e William Roggles, colunista social.