Homicídios caem 16% no Vale, mas região segue a mais violenta

A região terminou o quadrimestre com 100 mortes por homicídio contra 120 no ano passado. As vítimas em latrocínios caíram 75%, de quatro para um óbito.

O número de vítimas de homicídio reduziu 16,67% em 2025 no Vale do Paraíba, na comparação com 2024, no período de janeiro a abril, e registrou a menor quantidade para o período de toda a série histórica da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), que começa em 2001.

As 100 mortes nos quatro primeiros meses de 2025 são a menor quantidade da história. Antes disso, o período com menos mortes foi em 2007, com 102 vítimas de homicídio de janeiro a abril. Já o quadrimestre mais mortes foi registrado em 2003, com 214 óbitos na região.

Mesmo com a queda nos homicídios o Vale do Paraíba continua sendo a região mais violenta do interior do estado de São Paulo, com 101 mortes em 2025 – 100 homicídios e um latrocínio.

Nenhuma outra região do interior alcançou o mesmo patamar. Ribeirão Preto é a segunda colocada, com 75 mortes: 68 homicídios e 7 latrocínios – Vale tem 34,66% a mais em mortes violentas do que Ribeirão.