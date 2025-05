‘Ele foi iluminar o céu’: família e amigos se despedem de Enzo

Foram 9 anos de luta pela vida. Muito sofrimento, internações e a constante ameaça da saúde debilitada. Não foi fácil para ninguém, muito menos para o menino Enzo Phillipo Martins, que morreu nesta sexta-feira (30), aos 9 anos de idade.

Ele lutava contra uma paralisia cerebral e complicações desde o nascimento, em São José dos Campos, ao lado dos seus pais. A luta terminou nesta sexta, e Enzo deixa seu legado de alegria, fé e esperança. O farto sorriso do menino permanecerá na memória de quem o conheceu.