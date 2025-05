Onde está Leonardo? Homem desaparece após briga com esposa em SJC

A família de Leonardo Silva Souza, de 36 anos, morador do bairro Monterrey, próximo ao Campos São José, em São José dos Campos, está em busca de informações sobre seu paradeiro desde a noite do dia 28 de maio. Segundo relatos da irmã, ele teria saído de casa após uma forte discussão com a esposa.

De acordo com vizinhos, Leonardo estava visivelmente alterado quando deixou a residência sem destino certo, por volta das 21h. Testemunhas afirmam tê-lo visto caminhando em direção à represa, nas proximidades do Setville.

No momento do desaparecimento, ele vestia: Camiseta branca, bermuda listrada, tênis preto e carregava uma sacola amarela.