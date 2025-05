Homem é preso por agredir companheira e bebê de 11 meses no Vale

Durante o registro da ocorrência, a companheira do indiciado solicitou medidas protetivas de urgência, caso ele venha a ser liberado pela Justiça. Entre as medidas requeridas estão afastamento imediato do lar, proibição de contato com a vítima por qualquer meio, fixação de distância mínima entre o agressor e as vítimas e pensão alimentícia provisória para ela e os filhos do casal.

A solicitação será encaminhada ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, conforme prevê a legislação.