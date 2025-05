Quadrilha do Ozempic tenta roubar R$ 100 mil  no Vale

Os cinco envolvidos — três homens e duas mulheres — foram presos em flagrante e encaminhados à Cadeia Pública de Lorena, onde permanecerão à disposição da Justiça. A autoridade policial representou pela conversão das prisões em preventivas, com base no risco de reiteração criminosa e na suspeita de envolvimento do grupo em outros roubos similares na região, incluindo um caso ocorrido em Taubaté.

A Polícia Civil instaurou inquérito para aprofundar as investigações e apurar o possível envolvimento da quadrilha em outros crimes patrimoniais contra redes farmacêuticas no interior paulista. Os veículos utilizados no crime foram encaminhados para perícia e recolhidos ao pátio de Lorena. O caso foi registrado pela Delegacia Seccional de Guaratinguetá.