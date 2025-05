Unitau quer vender prédio do antigo Departamento de Comunicação

A Unitau (Universidade de Taubaté) pretende vender o prédio que abrigava o antigo Departamento de Comunicação. O imóvel, que fica na Rua Colégio Nossa Senhora Bom Conselho, na região central de Taubaté, está sem uso desde o fim de 2023.

O imóvel é avaliado em R$ 11 milhões. A venda, que seria feita por meio de leilão, depende de aval dos vereadores.