Garagem da Prefeitura de Monteiro tem infestação de carrapatos

Uma unidade da Prefeitura de Monteiro Lobato enfrenta problemas com infestação de carrapatos. O caso foi denunciado por funcionários públicos e está ocorrendo na garagem onde ficam estacionados os veículos municipais e escolares.

Vídeo enviado a OVALE mostra paredes infestadas de carrapatos em cômodo da garagem, perto da guarita da segurança e próximo ao local onde são entregues pães antes de serem encaminhados para escolas municipais da cidade.