UBS Mais Cecap: obra levará mais 1 mês; atraso já passa de 3 anos

Questionada pela reportagem, a Prefeitura alegou que o prazo sofreu nova prorrogação "em razão da necessidade de dar continuidade à execução dos reparos nas instalações elétricas e hidráulicas do prédio, conforme constatado durante revisão de alguns pontos do projeto, em abril deste ano", e que "o prazo solicitado anteriormente não foi suficiente, por esse motivo foi necessário solicitar a prorrogação".

A Prefeitura de Taubaté prorrogou por mais um mês o prazo para conclusão da obra da UBS Mais do Cecap - com isso, o atraso já chega a três anos e três meses.

Iniciada em janeiro desse ano, a conclusão da obra deveria ter sido finalizada até abril, mas já foi prorrogada duas vezes - por dois meses e, agora, por mais um. Na primeira prorrogação, em abril, o novo contrato foi aditado em R$ 31,8 mil, atingindo o valor de R$ 589 mil.

Atraso.

Iniciada no fim de outubro de 2020, ainda na gestão do ex-prefeito Ortiz Junior (Cidadania), a obra tinha prazo de execução de 18 meses – ou seja, deveria ter sido concluída até abril de 2022. No fim de 2022, já no governo do então prefeito José Saud (PP), a Prefeitura ameaçou rescindir unilateralmente o contrato com a Elefe, que venceu a primeira licitação, mas recuou após a empresa apresentar justificativas para o atraso.

Entre março de 2022 e julho de 2024, o primeiro contrato foi prorrogado cinco vezes. O último prazo terminou no fim de setembro de 2024. A Elefe pediu nova prorrogação, mas a Prefeitura recusou. Inicialmente, o contrato custaria R$ 2,59 milhões, mas esse valor já havia passado para R$ 3,124 milhões - desse total, R$ 2,079 milhões sairiam dos cofres do município e R$ 1,045 milhão do governo federal. A Elefe chegou a receber R$ 2,651 milhões, segundo a Prefeitura.