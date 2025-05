Com verba do PAC, São José terá nova creche no Jardim Santa Julia

A Prefeitura de São José dos Campos abriu a licitação para a construção da creche do Jardim Santa Julia, na região sudeste da cidade.

As propostas da concorrência serão abertas dia 6 de junho. O valor máximo é de R$ 8,755 milhões, dos quais R$ 5,737 milhões virão do governo federal, por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) - o valor restante será pago pelo município.