Unitau deve abrir programa de anistia de multas e juros esse ano

A Unitau (Universidade de Taubaté) deve abrir esse ano um novo PRC (Programa de Recuperação de Créditos). A iniciativa depende de aval da Câmara de Taubaté.

Segundo o projeto, o programa irá se estender por seis meses e contemplará débitos vencidos até 30 de junho de 2023. O valor mínimo de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 300.