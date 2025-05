Mural em Taubaté protesta contra instalação de termelétrica

Um mural coletivo foi pintado na avenida Marechal Deodoro da Fonseca nesta semana, em Taubaté, manifestando oposição à instalação de termelétricas na região. A atividade foi conduzida pelo professor e artista plástico Aron Pereira, em muro cedido pelo Lar Escola Santa Verônica.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De caráter artístico e de protesto, a obra soma-se às mobilizações de diversos setores da sociedade contra o projeto da Usina Termelétrica São Paulo (UTE São Paulo), planejado para Caçapava.