Competição de miniplanadores reúne 100 alunos em São José

O futuro da aviação inspira estudantes do interior paulista na mais recente edição do campeonato de miniplanadores promovido pelo Instituto Embraer, com apoio da Eve Air Mobility.

Neste sábado (31), cerca de 100 alunos de escolas públicas das cidades de Taubaté, São José dos Campos, Botucatu e Gavião Peixoto participam da competição, que estimula o aprendizado prático dos princípios básicos da aviação.