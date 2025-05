Autuações de descarte irregular crescem 254% em São José em 2025

Com o apoio das câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) e a colaboração da população, a Prefeitura de São José dos Campos vem intensificando as ações contra o descarte irregular de resíduos em áreas públicas.

O número de autuações por descarte irregular de resíduos em áreas públicas cresceu 254% em São José dos Campos nos primeiros cinco meses deste ano na comparação com o mesmo período de 2024. No ano passado, entre 1º de janeiro e 28 de maio, foram 22 autuações. Já em 2025, no mesmo intervalo, foram 78.

Das 78 autuações em flagrante neste ano, 52 delas ocorreram com o auxílio direto das câmeras do CSI. As multas variam conforme o tipo e a quantidade do material descartado, podendo chegar a até R$ 35 mil por infração. No total, as penalidades podem chegar a R$ 2,73 milhões.

Na última quarta-feira (28), as câmeras flagraram um indivíduo descartando irregularmente resíduos na calçada do PEV do bairro Novo Horizonte, na região leste da cidade.

O suspeito deixou o local em um veículo, mas a placa foi identificada e as informações repassadas ao Departamento de Fiscalização de Postura para as providências legais.