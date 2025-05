Vale: Aluno de 10 anos procura escola e denuncia agressões da mãe

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Um aluno de 10 anos procurou a escola para pedir ajuda após sofrer agressões da própria mãe, em Campos do Jordão. O Conselho Tutelar foi acionado e a Polícia Civil foi comunicada nesta última quinta-feira (29).

O Conselho Tutelar de Campos do Jordão foi acionado após a criança procurar a direção de uma escola, localizada na Vila Suíça, para relatar agressões cometidas por sua mãe. A ocorrência foi registrada como maus-tratos contra menor.

Segundo o conselheiro tutelar, que compareceu à delegacia, o menino relatou que na segunda-feira (26) havia sido agredido com diversos tapas no rosto, resultando em hematomas visíveis. Fotografias das lesões foram anexadas ao boletim. “A escola nos acionou após o menor procurar a direção para contar o que estava acontecendo. Imediatamente iniciamos os procedimentos de acolhimento e encaminhamento”, declarou o conselheiro, no documento policial.

O menino foi conduzido ao complexo de saúde da cidade, onde passou por avaliação médica. Segundo o laudo, foram identificados outros hematomas em regiões diferentes do corpo, além dos já visíveis no rosto. Ainda durante a entrevista com o profissional de saúde, foi confirmada a recorrência das agressões.