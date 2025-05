Grávida perde o bebê após ser agredida e estuprada no meio da rua

Uma mulher grávida, que estava no sétimo mês de gestação, perdeu o filho após ter sido estuprada e agredida.

O caso aconteceu entre a manhã e a tarde de quarta-feira (28), em Campo Grande (MS). Após ter sido espancada violentada, a mulher entrou em trabalho de parto e deu à luz no meio da rua, mas a criança não sobreviveu.