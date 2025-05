Homem é espancado e morto após furtar requeijão em comunidade

Um homem de 34 anos foi espancado e morto na noite dessa quinta-feira (29) no bairro Santana do Cafezal, na região centro-sul de Belo Horizonte (MG). Ele foi encontrado caído em casa e com diversos ferimentos.

Testemunhas que não quiseram se identificar disseram que a vítima tinha furtado um pote de requeijão na tarde dessa quinta-feira em uma mercearia da comunidade. Por esse motivo, integrantes da OTC (Organização Terrorista do Cafezal) agrediram o homem com pauladas, socos e chutes.