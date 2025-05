Mãe de bebê achada morta em lixo é presa: ‘Não queria a criança’

Uma mulher de 36 anos foi presa por suspeita de ter abandonado a filha recém-nascida morta em um saco de lixo no bairro Minaslândia, na região Norte de Belo Horizonte. A prisão ocorreu na noite dessa quinta-feira (29). Um homem também foi detido pela Polícia Militar por possível envolvimento no caso.

De acordo com o tenente Wilson Soares, do Grupo Especializado de Policiamento em Áreas de Risco, a prisão da mulher foi resultado de um trabalho de buscas iniciado ainda pela manhã.