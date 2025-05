Um jovem ainda não identificado, apelidado nas redes como “o querido”, foi flagrado voltando da escola montado em uma porca, usando capacete e a porca usando um short da Adidas.

A cena inusitada aconteceu em uma comunidade rural do interior do Ceará e ganhou as redes sociais nesta semana, com milhares de visualizações.