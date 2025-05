Bebê é levado a hospital após grudar o próprio rosto com cola

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Ela conta que estava sozinha com Francisco e se afastou por alguns minutos para ir à cozinha, até que ouviu um grito do bebê. “Colou o rosto, a mão, a perna e até os dedinhos do pé. Tive que jogar a roupa fora. O lençol também”, relembra.

Em meio ao desespero, Jéssica tentou retirar a cola com água morna, mas não conseguiu e levou o filho para um pronto-atendimento. No local, os médicos conseguiram abrir o olho de Francisco e constatar que a cola só estava na parte externa.

Mesmo com a ajuda de pomadas e colírios, demorou mais de uma semana para que os resíduos do produto saíssem por completo. De acordo com Jéssica, o pequeno achava que estava passando creme no rosto. Felizmente, após o susto, Francisco ficou bem.