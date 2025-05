Freira que já foi miss impressiona pela beleza em vídeo; ASSISTA

Um vídeo gravado em Goiânia (GO) viralizou nas redes sociais ao mostrar uma freira vendendo artigos religiosos na rua. O que mais chamou a atenção dos internautas, no entanto, foi a beleza da jovem, identificada como irmã Eva.

A religiosa, que se chama Kamila Cardoso no registro civil, tem 21 anos e é natural de Patos de Minas (MG). Antes de entrar para a vida religiosa, ela foi modelo e chegou a vencer concursos de beleza. Aos 18 anos, decidiu deixar a carreira para seguir a vocação espiritual.