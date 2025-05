GCM prende homem por tráfico e uso de placa adulterada em Taubaté

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Taubaté prendeu em flagrante um homem por tráfico de entorpecentes e uso de placa de identificação veicular adulterada. A ocorrência foi registrada na rua Floriano Peixoto, na região central do município.

Durante patrulhamento, equipe da GCM recebeu alerta do CGI (Centro de Gestão Integrada) sobre a circulação de uma motocicleta vermelha com placa falsa na área central da cidade. A equipe conseguiu localizar e abordar o veículo.