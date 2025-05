Após ameaça, mulher desiste de licença-maternidade de bebê reborn

O caso da recepcionista que pediu licença-maternidade para cuidar de uma bebê reborn na Bahia ganhou mais um capítulo. Ela desistiu da ação na Justiça e pediu a exclusão do processo, segundo ela, por conta de ameaças.

De acordo com o documento de requerimento de desistência, a reclamante e a advogada de defesa sofreram com discurso de ódio divulgado nas redes sociais.

