Homem é preso após roubar carne e energético de supermercado

Um homem de 30 anos foi preso em Taubaté após roubar peças de carne e lata de energético de um supermercado da cidade, no começo da noite de quinta-feira (29). O crime aconteceu na Avenida Bandeirantes. Os produtos roubados somaram R$ 450.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com o boletim de ocorrência, funcionários do sistema de videomonitoramento do supermercado alertaram a equipe de segurança de que o indiciado estava tentado sair do estabelecimento com peças de carnes no interior da mochila.