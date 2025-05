VÍDEO: Avião da Marinha cai durante treinamento e mata 4 pessoas

Um avião da Marinha da Coreia do Sul caiu durante um treinamento nessa quinta-feira (29), em uma região montanhosa próxima a Pohang. O acidente resultou na morte de quatro pessoas.

A aeronave, que decolou da base militar às 13h43, teve sua trajetória interrompida poucos minutos após a decolagem, causando uma explosão que foi ouvida por habitantes da área.