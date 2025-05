PM prende homem por fazer ‘delivery’ para o tráfico em São José

A Polícia Militar pendeu um homem em São José dos Campos, no final da tarde de quinta-feira (29), por fazer ‘delivery’ para o tráfico de drogas na cidade. A prisão aconteceu na zona leste do município.

Por volta das 16h30, a equipe de Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) do 1º BPM/I realizava patrulhamento no cruzamento da avenida Professor Sebastião de Paulo Toledo Pontes com a rua José Polli, na zona leste, quando avistou uma motocicleta sem placa.