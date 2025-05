OVALE Cast: Pinga-Fogo apresenta debate entre direita e esquerda

Houve ou não uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023? O golpe, se houve, teve ou não apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro? E a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, deve ocorrer ou não? Bolsonaro deve ser preso? E a atuação do STF (Supremo Tribunal Federal) e do ministro Alexandre de Moraes? Qual a sua opinião? E, afinal, qual o melhor caminho para o Brasil em 2026?

Essas questões, que geram polêmica nos quatro cantos do país, foram tema de “Pinga-Fogo”, novo quadro do OVALE Cast, o podcast de OVALE, que reuniu, lado a lado, dois políticos que incorporam, em São José dos Campos, a direita e a esquerda -- dois espectros político-ideológicos bem distintos na cidade. De um lado, o vereador Thomaz Henrique (PL). Do outro, o ex-vereador Wagner Balieiro (PT), candidato a prefeito em 2020 e 2024.