VÍDEO: Equipes simulam acidente grave com 15 vítimas na região

Um simulado de acidente mobiliza equipes de emergência da região na manhã desta sexta-feira (30). O treinamento acontece no km 40 da rodovia Rio-Santos (BR-101), na Praia Vermelha do Norte, em n Ubatuba.

As equipes atuam no resgate e socorro de múltiplas vítimas em um cenário que simula um grave acidente. Um veículo de passeio, trafegando em alta velocidade pela Rio-Santos, no sentido Rio de Janeiro, perdeu o controle e colidiu na traseira de um caminhão carregado com 5 mil litros de querosene de aviação, que estava se deslocando do Aeroporto de Ubatuba