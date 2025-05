Quadrilha de roubo de medicamentos de alto custo é presa no Vale

A Polícia Militar prendeu cinco homens suspeitos de formar quadrilha de roubo de medicamentos de alto custo e cosméticos em drogarias. Eles foram presos em Guaratinguetá, após perseguição na rodovia Presidente Dutra, na madrugada desta sexta-feira (30).

Policiais militares do 3° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) patrulhavam a cidade de Guaratinguetá quando receberam a informação de que criminosos fariam roubo a drogarias na região.