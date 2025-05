Após ameaçar nora, sogro de 52 anos é morto em ação da PM no Vale

Um homem de 52 anos morreu no Vale do Paraíba em ação da Polícia Militar. O caso aconteceu em Cruzeiro, no final da tarde de quinta-feira (29). Segundo o registro policial, o homem era suspeito de violência doméstica contra a nora.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher de 24 anos estava sofrendo ameaças de seu sogro, identificado como Celso do Carmo, motivo em que houve o acionamento da Polícia Militar.