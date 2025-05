Onda de frio: Vale tem 3 cidades entre as mais frias de São Paulo

A sexta-feira (30) começou com recordes de temperatura mínima em todo o estado de São Paulo. A primeira onda de frio do ano fez os termômetros despencarem, registrando mínimas muito abaixo da média esperada para o mês de maio em diversas regiões.

Três cidades do Vale do Paraíba estão entre os municípios paulistas com as menores temperaturas nesta sexta: Campos do Jordão (7,2°C), Taubaté (7,6°C) e São Luiz do Paraitinga (8,2°C). A cidade mais fria é Rancharia, que registrou 2,1°C.