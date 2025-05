104 mil contribuintes do Vale ainda não entregaram o IR 2025

Encerra-se nesta sexta-feira (30) o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2025. A Receita Federal recebe o documento até as 23h59 desta sexta, unicamente de forma online. Quem perder o prazo terá que pagar multa, que parte de R$ 165,74 e pode chegar a 20% do imposto devido.

No Vale do Paraíba, segundo a Receita Federal, 104 mil contribuintes ainda não entregaram o documento até as 7h16 desta sexta (veja abaixo a lista por cidades). São esperadas 731.568 declarações na região, das quais 627.534 já foram entregues, 85,78% da totalidade.