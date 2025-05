Embraer anuncia subsidiária na Índia para ampliar vendas no país

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A Embraer está trabalhando na ampliação de sua equipe no país, fortalecendo sua capacidade para buscar as oportunidades em um setor aeroespacial e de defesa em constante evolução. Isso inclui o estabelecimento de equipes em funções corporativas e departamentos especializados com foco em compras, cadeia de suprimentos e engenharia.

“A Índia é um mercado-chave para a Embraer, e essa expansão demonstra nosso compromisso inabalável com o país”, disse Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO da Embraer.

“Estamos entusiasmados em poder aprofundar nossa colaboração com a indústria aeroespacial e de defesa indiana, aproveitando nossa expertise e tecnologia para contribuir com o crescimento da nação e as ambições da iniciativa 'Make in India'. Vislumbramos oportunidades significativas em defesa, aviação comercial, executiva, serviços & suporte e no emergente setor de mobilidade aérea urbana.”