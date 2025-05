PM captura procurado e prende 2 suspeitos por tráfico em São José

A Polícia Militar prendeu dois homens por tráfico de drogas e capturou um procurado por receptação em São José dos Campos. As prisões ocorreram nessa quinta-feira (29).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Por volta das 21h, policiais militares da Força Tática do 46º BPM/I, em patrulhamento pelo bairro Frei Galvão, na zona leste, abordaram um homem e, após busca pessoal, foi localizado um aparelho celular e R$ 105.